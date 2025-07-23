сегодня в 12:08

Турция подтвердила время начала переговоров между РФ и Украиной 23 июля

Пресс-служба администрации президента Турции подтвердила информацию СМИ о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле пройдут 23 июля в 19:00. Об этом сообщает РБК .

Стороны встретятся в третий раз во дворце Чираган.

Состав переговорщиков от России будет таким же. На встречу поедут помощник президента и глава делегации Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для участия в переговорах с Россией. Главой переговорщиков назначили секретаря СНБО Рустема Умерова.