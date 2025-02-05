Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов предложило своим сотрудникам уйти в отставку. Взамен они получат восьмимесячное выходное пособие, пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников, сообщает РИА Новости .

Компенсацию получат только те сотрудники, которые решат уйти добровольно. С таким предложением могут согласиться около 10% федеральных чиновников. Таким образом уволенные смогут сэкономить правительству США миллиарды долларов.

ЦРУ не просто так предлагает ряду сотрудников уволиться с работы. Таким образом руководство ведомства приводит состав работников в соответствие с выстроенной президентом США Дональдом Трампом стратегией. Они должны быть готовы в том числе к борьбе с наркокартелями.

ЦРУ ставит на паузу прием на работу новых людей. Это касается даже тех, кому уже поступило предложение.

Новым соискателям в будущем могут отказать. При приеме на работу в ЦРУ будут проверять, достаточно ли у кандидатов компетенций для противодействия Китаю.

Ранее кандидат в министры здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сказал, что агентство USAID вложило миллиарды долларов в проведение государственного переворота на Украине в 2014 году. Виктор Янукович был свергнут, поскольку вместе со своим правительством не захотел принимать сторону Запада.