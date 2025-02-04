Кеннеди-младший: ЦРУ под прикрытием USAID организовала Евромайдан на Украине

Кандидат в министры здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что спонсируемое американскими властями агентство USAID вложило миллиарды в организацию госпереворота на Украине в 2014 году. По его словам, тогдашнего президента Виктора Януковича свергли, потому что он и его правительство отказались вставать на сторону Запада, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

«USAID, которое является прикрытием ЦРУ, вложило пять миллиардов долларов в финансирование этих беспорядков (Евромайдана — прим. „Страны.ua“)», — заявил политик.

Кеннеди-младший добавил, что в 2014 году из-за беспорядков свергли правительство Украины, хотя оно было избрано демократическим путем. По его словам, «мы захотели их убрать», поскольку тогдашние украинские власти «отказались выбирать сторону» и открыто примкнуть к Западу.

Ранее миллиардер Илон Маск, назначенный главой Департамента эффективности госуправления при новом президенте США Дональде Трампе, объявил о ликвидации агентствa USAID. Оно занималось оказанием многомиллиардной «помощи» разным странам, в том числе Украине.