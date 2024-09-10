ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС

Центризбирком Молдавии утвердил текст избирательного бюллетеня для референдума о вступлении в Евросоюз, сообщает РИА Новости .

Конституционный референдум о вступлении страны в ЕС назначен на 20 октября 2024 года. ЦИК Молдавии уже утвердил образец и текст соответствующего избирательного бюллетеня.

«Согласно решению, бюллетень для голосования содержит проект закона о внесении изменений в конституцию Республики Молдова», — заявили в ЦИК.

В бюллетене будет написан вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Евросоюз?» Избиратели должны будут выбрать между «Да» или «Нет» и наложить под выбранным ответом штамп с подписью «Проголосовал».

Ранее стало известно, что референдум о вступлении в Евросоюз подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил республики. Они убеждены, что мероприятие проводится для усиления позиций действующих властей перед предстоящими выборами.