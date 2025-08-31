сегодня в 15:41

Церемония фотографирования глав государств прошла на саммите ШОС в Китае

Прошла церемония фотографирования глав государств на площадке саммита ШОС в Китае. Перед ней президент России Владимир Путин коротко переговорил с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает РБК.