Церемония фотографирования глав государств прошла на саммите ШОС в Китае
Фото - © Сайт Президента России,Сергей Бобылёв, ТАСС
Прошла церемония фотографирования глав государств на площадке саммита ШОС в Китае. Перед ней президент России Владимир Путин коротко переговорил с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает РБК.
ТАСС опубликовал видео встречи между Путиным и Си Цзиньпином. Вместе с главой РФ был переводчик.
Путин и Си улыбались друг другу и что-то оживленно обсуждали.
Ранее сообщалось, что глава Китая лично встретил лидера России. Они пожали друг другу руки.