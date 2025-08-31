Церемония фотографирования глав государств прошла на саммите ШОС в Китае

Фото - © Сайт Президента России,Сергей Бобылёв, ТАСС

Прошла церемония фотографирования глав государств на площадке саммита ШОС в Китае. Перед ней президент России Владимир Путин коротко переговорил с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает РБК.

ТАСС опубликовал видео встречи между Путиным и Си Цзиньпином. Вместе с главой РФ был переводчик.

Путин и Си улыбались друг другу и что-то оживленно обсуждали.

Ранее сообщалось, что глава Китая лично встретил лидера России. Они пожали друг другу руки.