Путин прибыл на площадку саммита ШОС и обменялся рукопожатием с Си Цзиньпином
Российский президент Владимир Путин приехал в китайский город Тяньцзин, где проходил саммит ШОС. Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера, после чего они обменялись приветственными рукопожатиями, сообщает РИА Новости.
Си Цзиньпин встречал Путина вместе со своей женой Пэн Лиюань. Лидеры двух стран после встречи поприветствовали друг друга рукопожатием.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начнется с приветственного банкета, который для мировых лидеров организовали Си Цзиньпин и его супруга.
Ранее сообщалось, что Путин будет перемещаться в Китае на автомобиле «Аурус». На территории Китая российский лидер планирует пробыть четыре дня.
Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября. Ожидается, что в нем примут участие более 20 глав государств, в том числе Путин.