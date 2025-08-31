сегодня в 14:42

Путин прибыл на площадку саммита ШОС и обменялся рукопожатием с Си Цзиньпином

Российский президент Владимир Путин приехал в китайский город Тяньцзин, где проходил саммит ШОС. Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера, после чего они обменялись приветственными рукопожатиями, сообщает РИА Новости .

Си Цзиньпин встречал Путина вместе со своей женой Пэн Лиюань. Лидеры двух стран после встречи поприветствовали друг друга рукопожатием.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начнется с приветственного банкета, который для мировых лидеров организовали Си Цзиньпин и его супруга.

Ранее сообщалось, что Путин будет перемещаться в Китае на автомобиле «Аурус». На территории Китая российский лидер планирует пробыть четыре дня.

Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября. Ожидается, что в нем примут участие более 20 глав государств, в том числе Путин.