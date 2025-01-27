«Цензура и пропаганда»: почему поляки разочаровались в выборах главы Белоруссии

Польша разочаровалась в президентских выборах в Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши разочаровано результатами выборов президента Белоруссии. У сотрудников ведомства вызвали негодование несколько моментов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опубликованное ведомством заявление.

По словам польских дипломатов, выборы белорусского президента якобы прошли «с нарушением демократических процедур». Отмечается, что «из-за действий правительства» независимые кандидаты «не имели возможности баллотироваться».

Помимо этого, поляки обвинили власти Белоруссии в «репрессиях против политических соперников», а также запугивании представителей гражданского общества страны.

Также в МИД пожаловались на «цензуру и пропаганду». Из-за них якобы многие белорусы не могли получить доступ к достоверной информации и «остались без избирательного права».

В польском министерстве иностранных дел призвали Республику Беларусь к совместной работе, а также соблюдению утвержденных ООН и ОБСЕ стандартов.

Ранее ЦИК Белоруссии сообщал, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко на выборах президента проголосовали 86,82% жителей страны. Итоговую конференцию Центризбиркома проведут в понедельник в 11:00.