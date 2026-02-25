сегодня в 22:44

Трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта

Встречу делегаций России, Соединенных Штатов и Украины по урегулированию конфликта перенесли на начало марта, сообщает ТАСС .

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — заявил источник.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время место проведения переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева согласуется.

Прошлые трехсторонние встречи состоялись 17 и 18 февраля в Женеве. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва не питает иллюзий относительно хода переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

