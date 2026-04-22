Захарова раскритиковала слова Нетаньяху о «ядерном Холокосте»

Она заявила, что подобные формулировки искажают исторические факты и подменяют понятия.

«Это недопустимо, потому что в первую очередь, как мне кажется, это вредит тем, кого хотят защитить. Нельзя защитить, искажая трагическую историю своего народа. Надо знать правду. Она бывает тяжелая. Она бывает невыносимо больной. Она бывает разной. Но нужно ее знать, а не переиначивать на ходу под политические цели», — сказала дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По ее словам, вокруг темы Холокоста десятилетиями ведется политическая игра внутри Израиля.

«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю „ядерного Холокоста“ со стороны Ирана — это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой войны, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной Армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты. Кому, как не Израилю, известно, что Бушер — это проект исключительно про мирный атом, что многократно подтверждено МАГАТЭ», — заключила Захарова.

