Автора вирусного тиктока с оскорблением учителей сдеанонили и наказали в Сургуте

Автора одного из вирусных тиктоков с оскорблением учителей впервые сдеанонили и наказали в Сургуте (ХМАО). Школьник смонтировал ролик про педагогов, обозвал их пи******** и выложил в соцсети, сообщает Mash .

На «хороших» преподавателей ставят безобидный саунд с именами героев из сериала Stranger Things, на «плохих» — жесткий мат с шутками. Иногда добавляют кривые маски или специально берут самые неудачные фотографии.

При этом учителя заходят в комментарии с фейковых аккаунтов и под видом школьников пытаются узнать авторов оскорбительных видео. Некоторые ученики добровольно сдаются, записывая видео с раскаянием. Подростки утверждают, что просто гнались за трендом. Однако подобные ролики продолжают публиковать.

Некоторые преподаватели обращаются в полицию и суды с иском о защите чести и достоинства. В Сургуте удалось вычислить одного автора ролика, но привлечь к ответственности удалось только родителей, так как ребенку еще нет 14 лет. Матери выписали штраф в размере 5 тыс. рублей, а также семью поставили на учет в ПДН.

Остальных хулиганов найти сложно из-за фейковых аккаунтов и оперативного удаления видео. При этом нарушителям, которым уже исполнилось 14 лет, грозит административное дело, которое при повторном случае может привести к уголовному.

