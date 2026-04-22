Топ-менеджер Фонда борьбы с коррупцией* Леонид Волков** в закрытом эфире заявил, что Украина не победит Россию, и призвал ЕС перераспределить $400 млн в пользу российской оппозиции, сообщает RT .

По данным RT, на записи Волков** утверждает, что Запад тратит на Украину около $200 млрд в год, а на «все российское сопротивление» — примерно $45 млн. Он считает, что финансирование оппозиции следует увеличить до $400 млн.

«Не будет Abrams на брусчатке Красной площади», — заявил Волков**, говоря о перспективах конфликта.

По его словам, дополнительные средства можно направить на создание медиа, распространение VPN, производство контента и «массовую эвакуацию дезертиров».

«Это просто эффективнее окажется. Разлагать армию изнутри, разлагать мораль армии. Подкупать их. У нас остались каналы коммуникации с российской аудиторией. В это надо вкладывать», — отметил он.

RT утверждает, что публикация стала частью конфликта между структурами Михаила Ходорковского** и ФБК. Источник из окружения Ходорковского** сообщил о возможном переезде руководства организации из Литвы во Францию.

Предприниматель Андрей Матус, ранее сотрудничавший со структурами Ходорковского** и Леонида Невзлина***, заявил: «Кто такой Волков**? Никто. В Европе и в США уже поняли, что никакой борьбы и никакой оппозиции не существует».

Официальных комментариев Волкова** и ФБК* на момент публикации не поступало.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** Физлица, признанные иноагентами, террористами и экстремистами в России.

*** Признан иноагентом на территории России.

