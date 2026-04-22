РГСУ откроет 26 новых направлений, включая военную историю

В 2025 г конкурс на историческое направление в РГСУ достиг 53 человек на место

Российский государственный социальный университет в 2026 году запустит 26 новых образовательных направлений, среди которых «Военная история» и «Отечественная история». Конкурс на исторические программы в 2025 году достиг 53 человек на место.

В РГСУ сообщили, что в 2026 году стартуют 26 новых образовательных программ. В их числе — «Военная история» для магистратуры и «Отечественная история» для аспирантуры.

Высокий интерес к историческому образованию подтверждает конкурс на направление «История (Россия и мировой исторический процесс)»: в приемную кампанию 2025 года он составил 53 человека на место.

Ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин отметил, что выпускники-историки востребованы не только в науке.

«Историческое образование формирует ценные компетенции, востребованные далеко за пределами академической сферы. Анализ трудоустройства выпускников исторических факультетов показывает, что значительная часть специалистов успешно реализует себя в смежных областях, где их профессиональные навыки применяются в новом контексте. Но, главное, мы видим востребованность специалистов, способных работать в международном контексте и представлять российскую историческую перспективу на глобальном уровне», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По словам ректора, на рынке труда растет спрос на историков, владеющих методами цифровой гуманитаристики, а также на специалистов по историческому консультированию в туризме и креативных индустриях.

