На Коломенском заводе в Подмосковье внедрили цифровую кассу

Коломенский завод в Подмосковье завершил перевод кассовых документов в электронный формат на платформе 1С ERP. Проект реализовали в течение года для отказа от бумажного документооборота и ускорения работы с отчетностью, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Коломенский завод, входящий в состав «Трансмашхолдинга», завершил проект по внедрению «цифровой кассы». Предприятие полностью перевело кассовые документы в электронный формат на базе 1С ERP.

Главной целью стало сокращение бумажного документооборота, уменьшение времени на оформление документов и ускорение их подписания. В течение года над проектом работали специалисты финансового отдела, бухгалтерии, управления по информационным технологиям и дирекции проектного управления и цифровизации.

После перехода на электронную систему процесс оформления и подписания кассовых документов упростился и стал быстрее. Исключены риски искажения отчетности и фальсификации. Все документы хранятся в едином архиве с быстрым доступом, что позволяет при необходимости находить их даже спустя несколько лет. Новый функционал также создает условия для дальнейшего перевода других видов документов в электронный формат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.