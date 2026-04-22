ИИ помог устранить 248 тыс нарушений в Подмосковье в I квартале

В первом квартале 2026 года в Московской области с помощью искусственного интеллекта выявили и устранили более 248 тыс. нарушений в сфере благоустройства и городского контроля. Нейросети работают на базе системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Камеры системы «Безопасный регион» с ИИ-решениями задействованы в 12 проектах. Технологии позволяют в режиме реального времени контролировать ситуацию на улицах, фиксировать несанкционированную торговлю и неправильную парковку, отслеживать очереди на остановках и выявлять безнадзорных животных. Всего за три месяца в регионе устранили более 248 тыс. нарушений.

«Система „Безопасный регион“ с ИИ-решениями продолжает демонстрировать высокую эффективность в автоматизации контроля за городской средой. Используя инфраструктуру системы, мы следим за порядком на улицах и оперативно реагируем на инциденты. За первый квартал 2026 года удалось обнаружить и устранить более 248 тыс. различных типов нарушений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Наибольшее количество нарушений устранили в рамках проекта «Контроль за состоянием многоквартирных домов». Нейросеть помогла ликвидировать более 142 тыс. случаев навалов снега, сосулек и наледи на жилых зданиях.

По проекту «Чистая территория» зафиксировали и устранили 95,9 тыс. нарушений содержания дворов, включая мусор на контейнерных площадках, невывезенный снег, неработающее освещение и граффити. Кроме того, ИИ выявил 7 тыс. случаев скопления людей на остановках, более 1,7 тыс. автомобилей на контейнерных площадках, 996 фактов мусора на остановках, 562 эпизода несанкционированной торговли и 112 случаев контроля хода строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.