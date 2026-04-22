Более 2,3 тыс заявлений на льготную ипотеку подали в Подмосковье

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 2,3 тыс заявлений на льготную ипотеку через региональный портал госуслуг. Сервис доступен онлайн и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» размещена на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить требуемые документы.

Бюджетная и социальная ипотеки предназначены для специалистов сфер здравоохранения, образования, науки, промышленности и спорта.

Получатели бюджетной ипотеки обязуются проработать в Московской области не менее пяти лет. При оформлении социальной ипотеки срок обязательной работы в регионе составляет десять лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.