Связь не для всех: в каких странах действует обязательная регистрация IMEI и как она работает
Как мы уже писали, в декабре 2025 года Минцифры РФ объявило о намерении ввести обязательную регистрацию IMEI – уникальных номеров, присваемых мобильным телефонам при их производстве. При этом планируется привязывать IMEI к абонентскому номеру, в результате чего в сети будут работать только зарегистрированные телефоны. По информации в СМИ, такой порядок начнет действовать уже с 2028 года.
Россия не станет пионером в данной инициативе – в мире уже немало государств, реализовавших подобное на практике.
Как работает обязательная регистрация IMEI в разных странах мира
Существует две основные модели взаимодействия государств с пользователями при наличии требования обязательной регистрации IMEI. Согласно первой, более мягкой, те, кто не зарегистрировал свой телефон, могут столкнуться с проблемами при использовании мобильной связи и интернета. Вторая, более жесткая, которую решила использовать и Россия, предполагает, доступ к сети получают только зарегистрированные устройства (сейчас такую модель применяют только три страны – Азербайджан, Непал и Чили).
Как правило, регистрация осуществляется через национальный орган по телекоммуникациям. В Индонезии можно зарегистрировать устройство прямо на таможне, в Турции это делается через налоговую, а в некоторых странах – например, Индии и Пакистане, – существуют специальные интернет-порталы.
В некоторых государствах действуют льготные периоды, в течение которых телефон работает без регистрации. Так, в Турции этот период составляет 120 дней, а в Узбекистане – 30 дней.
В каких странах действует обязательная регистрация IMEI
Согласно тематическому сайту IMEI.info, в основном страны, требующие регистрации IMEI, находятся в Азии. Всего их 11. Это:
- Турция;
- Ливан;
- Иран;
- Азербайджан;
- Узбекистан;
- Пакистан;
- Индия;
- Непал;
- Таиланд;
- Камбоджа;
- Индонезия.
По три такие страны есть в Африке и Южной Америке. Это:
Единственной европейской страной, требовавшей обязательной регистрации IMEI, была Украина. Теперь к ней добавится и Россия.