Связь не для всех: в каких странах действует обязательная регистрация IMEI и как она работает

Как мы уже писали, в декабре 2025 года Минцифры РФ объявило о намерении ввести обязательную регистрацию IMEI – уникальных номеров, присваемых мобильным телефонам при их производстве. При этом планируется привязывать IMEI к абонентскому номеру, в результате чего в сети будут работать только зарегистрированные телефоны. По информации в СМИ, такой порядок начнет действовать уже с 2028 года.

Россия не станет пионером в данной инициативе – в мире уже немало государств, реализовавших подобное на практике.

Как работает обязательная регистрация IMEI в разных странах мира

Существует две основные модели взаимодействия государств с пользователями при наличии требования обязательной регистрации IMEI. Согласно первой, более мягкой, те, кто не зарегистрировал свой телефон, могут столкнуться с проблемами при использовании мобильной связи и интернета. Вторая, более жесткая, которую решила использовать и Россия, предполагает, доступ к сети получают только зарегистрированные устройства (сейчас такую модель применяют только три страны – Азербайджан, Непал и Чили).

Как правило, регистрация осуществляется через национальный орган по телекоммуникациям. В Индонезии можно зарегистрировать устройство прямо на таможне, в Турции это делается через налоговую, а в некоторых странах – например, Индии и Пакистане, – существуют специальные интернет-порталы.

В некоторых государствах действуют льготные периоды, в течение которых телефон работает без регистрации. Так, в Турции этот период составляет 120 дней, а в Узбекистане – 30 дней.

В каких странах действует обязательная регистрация IMEI

Согласно тематическому сайту IMEI.info, в основном страны, требующие регистрации IMEI, находятся в Азии. Всего их 11. Это:

Турция;

Ливан;

Иран;

Азербайджан;

Узбекистан;

Пакистан;

Индия;

Непал;

Таиланд;

Камбоджа;

Индонезия.

По три такие страны есть в Африке и Южной Америке. Это:

Единственной европейской страной, требовавшей обязательной регистрации IMEI, была Украина. Теперь к ней добавится и Россия.