Обязательная регистрация IMEI — зачем нужна и как будет работать

Что такое IMEI и на каких устройствах он бывает

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

IMEI — это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity («международный идентификатор мобильного оборудования»). Как правило, IMEI состоит из 15 цифр, в некоторых случаях — из 16 или 17. Первые восемь цифр зашифровывают модель устройства и место, где оно было произведено. Остальные цифры — это серийный номер конкретного аппарата, который присваивается производителем.

IMEI — уникальный номер, который присваивается любому гаджету или устройству, которое имеет модуль сотовой связи: кнопочным мобильным телефонам, смартфонам, мобильным роутерам. Также такой модуль может стоять в планшетах, умных часах, ноутбуках, иногда им оснащаются и системы сигнализации автомобилей и другие устройства.

Зачем планируют обязательную регистрацию телефонов по IMEI

Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

О намерении ввести обязательную регистрацию уникального идентификатора мобильных устройств сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета 18 декабря 2025 года. Реестр номеров IMEI позволит, например, точно знать, какая сим-карта установлена на то или иное устройство, и станет дополнительной мерой защиты наравне с введенным в 2025 году «периодом охлаждения» для сим-карт, которые были ввезены на территорию России.

«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок», — заявил Угнивенко.

Сколько будет стоить регистрация в базе IMEI

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Предполагается, что регистрация мобильных устройств в единой базе IMEI-номеров будет платной, однако подробная схема оплаты пока не сформирована.

«В настоящее время прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных всерую плата может составить определенный процент от стоимости устройства», — поясняют в пресс-службе Минцифры.

Порядок регистрации устройств в базе, «включая вопросы платности» и ее размеры, будут указаны в постановлении правительства, а содержание законопроекта, вводящего такую норму, «может быть изменено», сообщает «КоммерсантЪ».

Авторам инициативы также предстоит определить, кто должен будет осуществлять платную регистрацию: производитель, дистрибьютор, ритейлер или же конечный потребитель. По прогнозам ряда экспертов, эта финансовая нагрузка неизбежно приведет к росту цен на мобильные устройства. Станет ли обязательной регистрация смартфонов, купленных ранее — пока неизвестно.

Как будет работать обязательная регистрация IMEI в России

Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори

Обязательная регистрация IMEI уже введена в ряде стран — например, уже несколько лет такая система функционирует в Турции. В течение определенного периода ввезенный в страну смартфон должен пройти регистрацию, а его владелец обязан уплатить фиксированный налог. При отказе от прохождения регистрации устройство блокируется во всех мобильных сетях.

Подобная мера, кстати, действует в России в отношении иностранных граждан с 1 января 2025 года. Для приобретения сим-карты мигранты должны не только подтвердить личность по биометрии, но и включить в договор IMEI телефона или планшета, на который планируется установка «симки».

По данным издания «Коммерсантъ», требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что подключаться к мобильным сетям смогут только зарегистрированные телефоны. При этом сим-карты устройств, не внесенных в базу IMEI, работать не будут.