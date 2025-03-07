«Трампу верить нельзя»: у Совета Федерации мужчина вышел на одиночный пикет

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Мужчина вышел на одиночный пикет у Совфеда с призывом не верить Трампу

Активист, считающий США врагом России, провел одиночный пикет возле Совета Федерации. Он пришел туда с плакатом «Трампу верить нельзя», сообщает « Осторожно, новости ».

Пикет устроил представитель Национально-освободительного движения (НОД). По мнению мужчины, президент США Дональд Трамп пытается натравить «подчиненную ему Европу на Россию».

Активист считает, что Вашингтон до сих пор является врагом Москвы. Поэтому он вышел на пикет с таким плакатом.

Об этом же ранее говорил основатель НОДа Евгений Федоров. Он требовал нацелить российские ракеты на американские города.

В феврале президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры поговорили об урегулировании конфликта на Украине, обсудили российско-американское сотрудничество, а также договорились встретиться друг с другом.