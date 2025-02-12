Кремль официально раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры по телефону 12 декабря, об этом официально сообщили в Кремле и раскрыли детали беседы лидеров, которые затронули несколько важных тем международной повестки, в том числе украинского конфликта.

Лидеры двух стран особое внимание уделили ситуации на Украине. Американский президент призвал к поиску дипломатического решения конфликта. Российский лидер поддержал идею мирного урегулирования через переговоры, подчеркнув важность устранения первопричин возникновения этого конфликта.

В рамках диалога также обсуждался вопрос взаимного обмена гражданами России и США. Трамп дал гарантии, что США будут неукоснительно соблюдать все условия достигнутых соглашений по этому вопросу. В рамках диалога лидеры обсудили экономическое сотрудничество между странами, ситуацию на Ближнем Востоке и ядерную программу Ирана.

Российский лидер разделил мнение своего американского коллеги о необходимости совместной работы двух держав в новую эпоху взаимоотношений.

Глава российского государства пригласил президента США посетить Москву, подчеркнув готовность к приему американских представителей для обсуждения вопросов общего интереса, в том числе урегулирования ситуации на Украине.

Также во время этого разговора была достигнута договоренность о дальнейших личных встречах и поддержании контактов.