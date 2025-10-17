Трамп заявил об избежании третьей мировой войны

сегодня в 02:45

После восьмого и самого продолжительного телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп сделал важное заявление для журналистов в Белом доме о возможности глобальной войны, сообщает РИА Новости .

Американский лидер заявил, что эскалация украинского конфликта могла бы привести к третьей мировой войне, но этого удалось избежать.

«Мне кажется, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится. Но могло бы», — подчеркнул Трамп.

Президент США также четко обозначил позицию Вашингтона, заявив, что украинский конфликт не касается интересов Соединенных Штатов.

Особое внимание Трамп уделил своим отношениям с российским лидером, отметив: «Из-за моих отношений с президентом Путиным я думал, мы разрешим это быстро».

Ранее обсуждалась возможность проведения личной встречи в Будапеште для поиска путей деэскалации напряженности.