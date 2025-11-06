Трамп заявил о сворачивании Индией закупок российской нефти

В ходе брифинга с представителями средств массовой информации американский лидер утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди «практически прекратил покупать нефть у России».

Трамп охарактеризовал переговоры с индийским коллегой как успешные, отметив: «Он мой друг, и мы разговариваем. И он хочет, чтобы я приехал. Мы это обговорим, я поеду туда».

Эти заявления прозвучали на фоне информации от международного агентства Reuters о том, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия действительно сократили импорт российского сырья примерно наполовину после консультаций с американской стороной. При этом представители индийских компаний подчеркивают, что речь идет именно о сокращении объемов, а не о полном отказе от поставок из России.