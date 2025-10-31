Indian Oil Corp заключила договор на закупку 5 партий российской нефти

Ведущий нефтеперерабатывающий завод Индии, принадлежащий компании Indian Oil Corp (IOC), договорился о приобретении у не подпавших под санкции организаций 5 партий российской нефти, поставка которых ожидается в декабре, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Reuters.

По имеющимся данным, закупки были возобновлены, несмотря на оказываемое Вашингтоном давление на Нью-Дели относительно импорта российских энергоресурсов. Агентство напомнило, что на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, что привело к временной остановке приобретения нефти из РФ многими индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями.

В то же время главный финансовый директор IOC Анудж Джайн отметил, что компания продолжит приобретать российскую нефть, если это не нарушает режим санкций. До этого IOC отменила 7 или 8 партий российской нефти после введения американских ограничений, поскольку поставки осуществлялись филиалами компаний, оказавшихся под санкциями.

Ранее глава одной из крупнейших мировых нефтегазовых корпораций TotalEnergies Патрик Пуйанне акцентировал внимание на том, что нефтяные рынки все еще недооценивают воздействие американских санкций в отношении российских нефтяных компаний. Он убежден, что данные ограничения уже оказывают влияние на объемы поставок.

