Трамп заявил о плохом чтении и знании математики школьников в США

В США 70% восьмиклассников читают и считают на низком уровне, заявил президент страны Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Семьдесят процентов учеников 8-х классов показали низкие результаты по чтению, 72% — по математике», — указал глава Белого дома.

По его словам, система образования негативно влияет на конкурентоспособность США.

Ранее Трамп сделал ряд заявлений о прекращении поставок презервативов для движения ХАМАС и организации тюрьмы на 30 тысяч мест в Гуантанамо.