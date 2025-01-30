Трамп заявил о плохом чтении и знании математики школьников в США
Трамп: 70% американских восьмиклассников плохо читают
В США 70% восьмиклассников читают и считают на низком уровне, заявил президент страны Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.
«Семьдесят процентов учеников 8-х классов показали низкие результаты по чтению, 72% — по математике», — указал глава Белого дома.
По его словам, система образования негативно влияет на конкурентоспособность США.
Ранее Трамп сделал ряд заявлений о прекращении поставок презервативов для движения ХАМАС и организации тюрьмы на 30 тысяч мест в Гуантанамо.