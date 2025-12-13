Трамп заявил о наземной операции «по плохим людям» в Венесуэле

Соединенные Штаты в скором времени начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме, сообщает РБК .

«Скоро это начнет происходить. Это будут наземные удары не только по Венесуэле, это [будут] наземные удары по плохим людям, которые привозят наркотики и убивают наших людей», — сказал Трамп.

Он отметил, что американские силы «избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде», и теперь операции переходят на сушу, где их проводить «намного проще».

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском регионе, а с сентября начали наносить удары по судам, предположительно причастным к наркотрафику.

