США перебрасывают F-35 к берегам Венесуэлы

Помимо уже находящихся в воздушном пространстве у ее побережья истребителей F/A-18F Super Hornet, самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и разведывательного БПЛА MQ-4C Triton, США перебрасывают дополнительную группу истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на американских чиновников.

Уточняется, что эти самолеты размещаются на авиабазе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, которая расположена примерно в 850 километрах от венесуэльского побережья. Там уже базируется эскадрилья из десяти истребителей F-35.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предупреждал, что страна готова перейти в режим «республики в оружии», если напряженность с США продолжит расти.

