Венесуэла привела вооруженные силы в полную боевую готовность из-за США

сегодня в 23:40

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о развертывании войск по всей территории страны после пятимесячных учений «Независимость 200», направленных на повышение обороноспособности, сообщает ТАСС .

В обращении, распространенном стратегическим командованием, глава государства осудил «психологический террор» со стороны Вашингтона и подчеркнул готовность защищать суверенитет.

«22 недели военных, народных и полицейских учений вывели Венесуэлу на самый высокий уровень комплексной обороноспособности», — сказал Мадуро.

Ранее американские ВМС сконцентрировали в регионе ударную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подлодку и более 16 тысяч военнослужащих. С сентября ВС США уже потопили в Карибском море не менее 20 скоростных лодок, обвиняя Каракас в недостаточном противодействии наркотрафику.

