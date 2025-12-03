Венесуэла привела вооруженные силы в полную боевую готовность из-за США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о развертывании войск по всей территории страны после пятимесячных учений «Независимость 200», направленных на повышение обороноспособности, сообщает ТАСС.
В обращении, распространенном стратегическим командованием, глава государства осудил «психологический террор» со стороны Вашингтона и подчеркнул готовность защищать суверенитет.
«22 недели военных, народных и полицейских учений вывели Венесуэлу на самый высокий уровень комплексной обороноспособности», — сказал Мадуро.
Ранее американские ВМС сконцентрировали в регионе ударную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подлодку и более 16 тысяч военнослужащих. С сентября ВС США уже потопили в Карибском море не менее 20 скоростных лодок, обвиняя Каракас в недостаточном противодействии наркотрафику.
