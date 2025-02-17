Трамп заявил, что встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «очень скоро», сообщает РИА Новости .

«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча с президентом России в Саудовской Аравии.

Накануне СМИ сообщили о предстоящих дипломатических переговорах в Саудовской Аравии с участием представителей США и России для обсуждения прекращения украинского конфликта. Ожидается, что позднее там же может состояться личная встреча лидеров двух держав — президента России Владимира Путина и президента Штатов Дональда Трампа.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, столица Саудовской Аравии фигурировала как возможное место встречи во время личной беседы двух политиков.



