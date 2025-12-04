Трамп заявил, что Украина ухудшила позицию для урегулирования конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что условия для мирного урегулирования на Украине были значительно выгоднее для Киева во время его предыдущих переговоров с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
По словам американского лидера, он предупреждал украинского президента, что у того «нет козырей», и именно тогда нужно было заключать соглашение. Трамп подчеркнул, что Зеленский принял решение не идти на мир, несмотря на рекомендации из Вашингтона.
«Я сказал (Зеленскому — ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал он в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что переговоры американской делегации с российским лидером Владимиром Путиным прошли очень хорошо
