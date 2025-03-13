Трамп заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия согласится на прекращение огня. Он также сообщил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, сообщает РБК .

По словам республиканца, Штаты хотят видеть прекращение огня со стороны России. По словам Трампа, Белый дом «не работает в темноте», он обсуждает с Киевом территориальные уступки.

Американский президент добавил, что Штаты на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии говорили о конкретных участках земли, которые будут сохранены и утрачены. Он не стал уточнять, о каких именно территориях шла речь.

Также Трамп отметил, что обсуждались все остальные элементы финального соглашения. Но первый — это прекращение огня.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что готов лично поговорить с Трампом на тему перемирия в украинском кризисе. Также российский лидер подчеркнул, что Москва готова пойти на перемирие с Киевом, но есть условия.