Трамп заявил, что США не нужна война с Россией

США не нужно вступать с РФ в военный конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, сделанное во время выступления в Лас-Вегасе.

Политик отметил, что, голосуя за Камаллу Харрис, американцы выбирают «войну с Россией». Ее желательно не допускать, считает Трамп.

Кандидат в президенты отметил, что, если к власти придет Харрис, жителей США начнут заставлять служить. Потому что у политика в планах есть возврат призыва на военную службу.

Ранее кандидат в вице-президенты США раскрыл мирный план Трампа по конфликту между Москвой и Киевом. Политик хочет создать «демилитаризованную зону» между РФ и Украиной.