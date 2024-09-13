Кандидат в вице-президенты США раскрыл мирный план Трампа по Украине

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс раскрыл мирный план Дональда Трампа по Украине, пишет « КоммерсантЪ ».

В интервью медиапроекту Shawn Ryan Show Джей Ди Вэнс сказал, что идея Трампа состоит в ряде пунктов.

Это создание «демилитаризованной зоны» между Россией и Украиной, получение Киевом гарантий суверенитета, и гарантии нейтралитета Украины для Москвы.

После осуществления этих договоренностей возможно восстановление инфраструктуры Украины за счет европейских государств, уточнил политик.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас не видны очертания урегулирования украинского конфликта мирным путем.