Трамп заявил, что считает разумной поддержку контактов с Россией

Соответствующее заявление Трамп сделал, когда отвечал на вопрос о том, поддерживал ли он связь с президентом России Владимиром Путиным после того, как в 2021 году закончился его президентский срок.

«Я не хочу это комментировать. Но если такое и было, то это разумно», — заявил Трамп на мероприятии Экономического клуба Чикаго и Bloomberg News.

Кандидат в президенты США также подчеркнул, что является дружелюбным человеком, а это значит, что поддерживает отношения с людьми.

Ранее Трамп объяснил, почему вице-президент США Камала Харрис не может стать новым президентом Америки. По его словам, у нее есть серьезные проблемы со здоровьем.