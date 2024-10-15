Трамп назвал причину, почему Харрис не должна становиться президентом США

Бывший американский лидер и действующий кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис не может бороться за право стать главой Америки из-за ее состояния здоровья, сообщает Сайт MK.Ru .

«Медицинский отчет Камалы (Харрис — ред.) по-настоящему плохой», — заявил Трамп 15 октября и подчеркнул, что его медицинская карта практически идеальна, так как у него нет проблем со здоровьем.

Трамп считает, что с теми проблемами, что уже есть у Харрис, она не может участвовать в президентской гонке.

Ранее Трамп заявлял, что действующий американский президент Джо Байден на самом деле ненавидит Харрис и поддержал ее вынужденно после того, как демократы от него отказались.