Трамп заявил, что по итогу мирного соглашения Украина получит «много земли»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина получит «много земли» в рамках мирного соглашения, над которым стороны работают на переговорах, но не стал уточнять, о каких именно территориях идет речь, пишет РБК со ссылкой на Fox News.

«Украина получит спасательный жилет, <…> и они получат много земли», — заявил Трамп.

При этом американский президент подчеркнул, что в конфликт втянута Россия, которая является большой, сильной и могущественной страной. И миру придется с этим смириться.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский отказался обсуждать с американским лидером территориальный вопрос своей страны, сославшись на Конституцию Украины. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал Зеленскому ознакомиться с Конституцией Украины, на которую тот ссылается, с самых первых статей в ней.