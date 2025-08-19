Лавров: если Зеленский печется о Конституции, пусть начнет с ее первых статей

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоит забывать о первых статьях украинской Конституции. Так он прокомментировал ситуацию, когда на встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский отказался обсуждать с ним вопросы обмена или отказа от территорий, сообщает «Царьград» .

«Если он так печется о своей Конституции, то я бы начал все-таки с ее первых статей», — сказал Лавров.

Также министр напомнил, что Украина обязана обеспечивать права русского населения и национальных меньшинств, а Киев уже более 10 лет нарушает эту статью Конституции.

В 2024 и 2025 годах на Украине не состоялись выборы: в первый раз их отменили, затем так и не назначили. Зеленского спросили в Вашингтоне о его дальнейших планах, он ответил, что во время боевых действий выборов не будет.

Ранее СМИ писали о предложении президента России Владимира Путина провести встречу с Зеленским в Москве, но эта информация пока не подтверждена.