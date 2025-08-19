Президент России Владимир Путин якобы предложил провести его встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Москве, утверждает Agence France-Presse (AFP). По его информации, такую идею российский лидер озвучил во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает «Коммерсант» .

Москва, Вашингтон и Киев пока не комментировали утверждения AFP.

Накануне, 18 августа, в Белом доме прошли переговоры с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. После встречи американский президент позвонил российскому коллеге, с которым в том числе обговорил перспективы его контактов с главой Украины. Трамп также анонсировал трехстороннюю встречу с ним, Путиным и Зеленским.

После поездки в Белый дом Зеленский утверждал, что готов к личным переговорам с Путиным.

В начале августа глава России также говорил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с украинским лидером, но для нее нужны условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко».