Трамп заявил о неизбежности трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно состоятся, сообщает ТАСС .

«Я думаю, что когда мы это организуем — полагаю, именно когда, а не если — то мы увидим по-настоящему позитивные шаги», — заявил американский лидер во время встречи в Белом доме с европейскими руководителями и украинским президентом.

По его словам, ключевой вопрос сейчас — не принципиальная возможность диалога, а конкретные сроки его проведения.

Ранее Трамп заявлял, что видит «реальные шансы» на урегулирование, если стороны проявят гибкость.