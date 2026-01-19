Трамп заявил, что планирует утвердить устав для «Совета мира»

Американский президент Дональд Трамп намерен 22 января в Давосе, в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), утвердить полномочия и окончательный вариант устава «Совета мира», предназначенного для разрешения конфликта в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Трамп настоятельно требует от приглашенных государств подписания документа в четверг, что ознаменует формальное начало работы инициативы. Проект устава предусматривает, что Трамп станет первым главой данного органа и будет единолично принимать решения о включении новых членов. Администрация США, в свою очередь, ожидает от стран, желающих стать постоянными участниками организации, инвестиций в размере не менее одного миллиарда долларов в течение первого года.

Bloomberg отмечает, что столь значительные финансовые требования стали неожиданностью для многих глав государств и вызвали острую критику. Несмотря на то, что изначально совет создавался для наблюдения за реконструкцией сектора Газа, устав показывает более масштабные и глобальные устремления инициативы, которая потенциально может стать альтернативой Организации Объединенных Наций. Ряд приглашенных стран выражают опасения относительно того, что Трамп, будучи председателем, получит неограниченный контроль над финансовыми ресурсами новой структуры.

В состав исполнительного комитета совета уже включены госсекретарь США Марко Рубио, зять президента США Джаред Кушнер и экс-премьер Великобритании Тони Блэр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира». По словам официального представителя Кремля, данное предложение внимательно изучается. Аналогичные приглашения были отправлены лидерам Египта, Индии, Канады и Турции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.