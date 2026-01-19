Песков: Путина пригласили в «Совет мира» по Газе

В администрации президента РФ подтвердили получение Владимиром Путиным предложения об участии в деятельности «Совета мира» по сектору Газа. В настоящий момент данный вопрос находится на стадии рассмотрения, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС .

«Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав „Совета мира“. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. <…> Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также получил приглашение от американского лидера Дональда Трампа войти в состав упомянутого «Совета мира» и сделать Казахстан одним из государств-основателей.

До этого появлялась информация о том, что ряд других мировых лидеров также получили аналогичные предложения от Вашингтона. Предполагается, что совет приступит к работе на втором этапе мирного урегулирования, которое было согласовано Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2025 года при участии Египта, Катара, США и Турции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.