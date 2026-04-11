Трамп заявил, что Ормузский пролив «довольно скоро» откроется для судоходства
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства «довольно скоро». Об этом он заявил перед вылетом в Шарлотсвилл в ходе разговора с журналистами, сообщает ТАСС.
Трамп также отметил, что сами США проливом не пользуются. Его используют другие страны, которые и помогут в его открытии.
«Это будет непросто. Скажу так — он будет открыт довольно скоро», — добавил президент.
