Трамп заявил, что Ормузский пролив «довольно скоро» откроется для судоходства

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства «довольно скоро». Об этом он заявил перед вылетом в Шарлотсвилл в ходе разговора с журналистами, сообщает ТАСС.

Трамп также отметил, что сами США проливом не пользуются. Его используют другие страны, которые и помогут в его открытии.

«Это будет непросто. Скажу так — он будет открыт довольно скоро», — добавил президент.

