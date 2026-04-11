Трамп заявил, что Ормузский пролив «довольно скоро» откроется для судоходства

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства «довольно скоро». Об этом он заявил перед вылетом в Шарлотсвилл в ходе разговора с журналистами, сообщает ТАСС .

Трамп также отметил, что сами США проливом не пользуются. Его используют другие страны, которые и помогут в его открытии.

«Это будет непросто. Скажу так — он будет открыт довольно скоро», — добавил президент.

Ранее американский президент назвал ключевое требование США на предстоящих переговорах с Ираном.

