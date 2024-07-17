Трамп заявил, что не является приверженцем санкций

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что санкции Соединенных Штатов Америки в отношении России не вызывают у него восторга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Что мы делаем с санкциями, мы отталкиваем всех от себя (из-за них). Так что я не люблю санкции» — сказал Трамп.

По его словам, у него были налажены хорошие отношения с президентом РФ и поэтому Украине «никогда не угрожала война». Он подчеркнул, что теперь мир стал опаснее.

Ранее помощники экс-президента США отметили, что предусматривают введение санкций против стран, которые отказываются от американского доллара в экспортной деятельности.

В июле политик представил своего вице-президента в случае избрания. Им должен стать сенатор Джей Ди Вэнс.