Джей Ди Вэнс: чем известен кандидат в вице-президенты США, предложенный Трампом, и как он относится к России

На съезде республиканской партии США в Милуоки, прошедшем 15 июля, Дональд Трамп был официально утвержден кандидатом в президенты страны. Кроме того, он определился со своим вице-президентом: в случае избрания Трампа им должен стать сенатор Джей Ди Вэнс — личность во многих отношениях примечательная.

Каковы полномочия вице-президента США

Фото - © Unsplash.com

Вице-президент США играет важную роль в американской политике.

Во-первых, он официально является вторым лицом в государстве и в том случае, если президент по каким-либо причинам не может исполнять свои обязанности, автоматически становится главой государства.

Так, после убийства Джона Кеннеди в 1963 году США возглавил его вице-президент Линдон Джонсон. Этот случай стал уже восьмым (и последним на текущий момент), когда вице-президент вставал у руля страны по причине смерти президента. Кроме того, однажды подобная передача власти случилась вследствие отставки первого лица, когда Ричарда Никсона в 1074 году сменил его вице-президент Джеральд Форд.

Кроме того, должность вице-президента может служить трамплином для последующего избрания главой государства. Например, нынешний президент США Джо Байден был вице-президентом у Барака Обамы.

Во-вторых, вице-президент играет значительную роль в управлении государством. По конституции США, он является также президентом сената — верхней палаты американского парламента. В случае, если голоса 100 сенаторов разделились поровну, именно голос вице-президента становится решающим.

Однако более серьезную роль вице-президент играет в исполнительной, а не законодательной власти США. Как правило, он является ключевым советником президента и часто курирует важнейшие направления государственной политики. Например, Джо Байден в период президентства Барака Обамы отвечал за политику США в Ираке, Майк Пенс в администрации Дональда Трампа — за противодействие пандемии COVID-19, а Камала Харрис в текущей администрации Джо Байдена — за контроль над иммиграцией на южной границе США.

Кто такой Джей Ди Вэнс, которого Трамп назначил кандидатом в вице-президенты

Фото - © Скриншот

Джеймс Дэвид Вэнс (обычно использующий сокращенную форму имени — Джей Ди Вэнс) родился 2 августа 1984 года в городке Миддлтон штата Огайо. При рождении его звали Джеймс Дональд Боумен, но впоследствии он взял фамилию дедушки и бабушки по материнской линии, которые и воспитывали мальчика и его сестру.

Вэнс рос в бедности, а его мать была наркоманкой. В 2016 году будущий политик прославился как литератор — его мемуары под названием «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса» (Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family and Culture in Crisis) стали бестселлером, а спустя четыре года знаменитый режиссер Рон Ховард снял по ним фильм с голливудскими звездами Эми Адамс и Гленн Клоуз в главных ролях. Рецензенты книги назвали Вэнса «голосом Ржавого Пояса» (так в США называется обширный регион, в котором пришла в упадок традиционная тяжелая промышленность).

До того как прославиться, Вэнс полгода прослужил фронтовым корреспондентом в Ираке. Он также закончил Университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, и Йельскую школу права. Помимо литературной деятельности, будущий политик занимался венчурными инвестициями в Калифорнии, где приобрел много связей среди богатых людей, впоследствии финансировавших его избирательную кампанию. Главным из спонсоров Вэнса считается сооснователь PayPal, миллиардер Питер Тиль.

В 2022 году Вэнс с первой попытки выиграл выборы в сенат США в родном штате Огайо, опередив кандидата от демократов Тима Райана (53% голосов против 47%).

Отношения Джей Ди Вэнса с Дональдом Трампом

Фото - © РИА Новости

Любопытно, что в 2016 году, когда Дональд Трамп впервые претендовал на президентское кресло, Вэнс был его ярым критиком. В частности, он называл идеи Трампа аморальными и абсурдными, а самого кандидата в президенты — «опиумом для народа». Однако к 2020 году будущий сенатор поменял свою точку зрения, признав, что Трамп выражает чаяния избирателей, в том числе в родном для Вэнса Ржавом поясе. Он поддержал Трампа в ходе его избирательной кампании, а потом даже публично извинился перед ним за критику, удалив критические посты из своих социальных сетей.

Перед собственной избирательной кампанией 2022 года Вэнс в компании Питера Тиля встречался с Трампом и заручился его поддержкой. Впоследствии он не раз защищал Трампа от публичных нападок его оппонентов.

Взгляды Джей Ди Вэнса. Отношение к конфликту на Украине

Фото - © Скриншот

Вэнс принадлежит к идеологическому течению «Темное просвещение», которое также называют «неореакционным». Он выступает против однополых браков и абортов, а также критикует иммиграционную политику администрации Байдена. При этом радикалом Вэнса не назовешь: в своих высказываниях он довольно аккуратен и относительно мягок.

В экономических вопросах новый кандидат в вице-президенты не похож на классических республиканцев: он поддерживает повышение минимальной зарплаты, развитие профсоюзов, а также тарифное и антимонопольное регулирование.

Вэнс также известен как последовательный критик американской помощи Украине. В одном из интервью он признался, что его «не волнует, что происходит на Украине».

Политик также критикует президента Байдена за то, что тот не может назвать конкретные цели поддержки киевского режима. Уже после того, как Трамп выдвинул его кандидатом в вице-президенты, Вэнс назвал задачу возврата к российско-украинским границам 1991 года «фантастической». Кроме того, сенатор не упускает случая покритиковать Украину за коррупцию.

По мнению Вэнса, российско-украинский конфликт необходимо заморозить по текущей линии разграничения, после чего Украина должна пойти навстречу требованиям России и объявить о своем нейтралитете. При этом сенатор считает, что завоевание Украины Россией — не в интересах США.

Является ли Джей Ди Вэнс пророссийским политиком

Фото - © Andrew Harnik / Getty Images

Как отметил бывший украинский политик Олег Царев, скептицизм Вэнса по отношению к Украине совершенно не связан с какой-либо симпатией к России — в его основе лежит отношение сенатора к Китаю.

«Вэнс относится к группе так называемых „Asia First“ республиканцев, для которых Юго-Восточная Азия и Китай являются абсолютным внешнеполитическим приоритетом. В первом интервью после объявления его кандидатом в вице-президенты Вэнс заявил, что „самой большой угрозой для США является Китай, и мы совершенно от нее отвлечены“ второстепенными событиями на Украине. В ходе своих публичных выступлений Вэнс не раз говорил, что американскую помощь Киеву нужно полностью перенаправить в Тайвань, потому что „нашим настоящим врагом является Китай“», — рассказал Царев.

По мнению эксперта, нужно понимать, что любое предложение республиканской администрации по разрядке отношений между Россией и Украиной будет непременно содержать условие по постепенному ослаблению связей Москвы и Пекина.

«Другими словами, может быть новая команда Белого дома и будет настроена завершить конфликт на Украине, но не факт, что предложенный путь устроит Россию», — резюмировал Царев.

Каковы политические перспективы Джей Ди Вэнса

Фото - © Unsplash.com

Учитывая, что Вэнсу в августе 2024-го исполнится всего 40 лет, после выдвижения его кандидатуры на пост вице-президента многие аналитики посчитали, что таким образом Трамп нашел себе будущего преемника.

В частности, потенциальным лидером республиканской партии сенатора назвал обозреватель журнала The Atlantic Дэвид Грэм. Он также отметил, что Вэнс привносит в партию «молодость и интеллект».

«В отличие от Трампа, он ветеран армии и реальный выходец из рабочего класса», — написал Грэм.

Кроме того, обозреватель The Atlantic полагает, что взгляды Вэнса на внешнюю политику сложнее, чем «простой изоляционизм» Трампа, и к числу фанатов Владимира Путина нового кандидата в вице-президенты США отнести нельзя.

Семья и религиозная принадлежность Джей Ди Вэнса

Фото - © Unsplash.com

Несмотря на принадлежность к правым политическим кругам и критику иммиграционной политики действующей администрации Белого дома, Вэнс женат на дочери иммигрантов из Индии Уше Чилукури. Она была его одногруппницей в Йельской школе права. Пара состоит в браке с 2014 года, у них трое детей.

Любопытно, что, несмотря на протестантское воспитание, в 2019 году Вэнс перешел в католичество. По его мнению, именно эта христианская конфессия является «истинной».