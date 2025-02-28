Трамп заявил, что находится «между Россией и Украиной»

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, дал понять, что является посредником между Россией и Украиной, сообщает украинское издание « Страна.ua ».

Трамп заявил, что не хочет принимать чью-либо сторону в украинском конфликте.

«Я между Россией и Украиной», — сказал американский президент.

Он добавил, что не хочет говорить про кого-либо «плохие слова».

28 февраля Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам. В ходе встречи украинский лидер выступил против прекращения огня в конфликте с Россией.