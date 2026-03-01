Трамп заявил, что конфликт с Ираном почти закончен

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном практически завершен, сообщает РИА Новости .

По словам американского лидера, военная кампания против исламской республики развивается с опережением графика. США «намного» опережают первоначальные сроки, рассчитанные на 4–5 недель.

«Я думаю, что война (с Ираном — ред.) практически завершена, в значительной степени», — заявил Трамп.

По его словам, у Ирана больше нет боеспособного флота, военно-воздушных сил и систем связи.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

