«Если БРИКС хочет играть в игры, эти страны не будут торговать с нами. Мы не будем с ними торговать. А если торговля и будет вестись, то как минимум по 100-процентному тарифу <…> БРИКС умер, с тех пор как я сказал об этом, БРИКС умер в ту же минуту, как я сказал об этом», — сказал он.

Также он раскритиковал, что что сообщество якобы планирует создать альтернативную американскому доллару валюту.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий заявил, что угроза 100% пошлин на товары из стран БРИКС — это не демонстрация силы, а защитная реакция медленно дряхлеющей империи. По словам эксперта, США десятилетиями навязывали всему миру свою валюту, используя ее как инструмент давления и санкционного шантажа. Теперь уходящего гегемона злит факт того, что от зеленой бумажки могут отказаться.