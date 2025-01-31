Политолог: пошлины на товары из БРИКС - защитная реакция дряхлеющей империи США

Угроза 100% пошлин на товары из стран БРИКС — это не демонстрация силы, а защитная реакция медленно дряхлеющей империи, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

По словам эксперта, США десятилетиями навязывали всему миру свою валюту, используя ее как инструмент давления и санкционного шантажа. Теперь уходящего гегемона злит факт того, что от зеленой бумажки могут отказаться.

Булавицкий отметил, что Трамп не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Это значит, что БРИКС набрал настолько большой вес в международной политике, что перспектива «эрозии привлекательности доллара», как выражался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действительно настораживает Штаты.

Создание единой валюты БРИКС или отказ от расчетов в долларах — это вопрос времени. США не смогут остановить этот процесс пошлинами, потому что их экономика давно живет в долг и критически зависит от импорта.

«Попытка отгородиться от БРИКС стопроцентными тарифами ударит в первую очередь по самим Штатам: рост цен, инфляция и крах экспортных цепочек американского бизнеса неизбежны», — сказал эксперт.

Реалистичны ли такие пошлины, учитывая жесткую и непреклонную риторику Трампа, его высказывания — это скорее просто популистская риторика, направленная на запугивание «сомневающихся» стран.

«Мир больше не согласен играть по правилам, написанным в Вашингтоне, и Россия вместе с партнерами по БРИКС продолжит строить справедливую финансовую систему, свободную от диктата доллара», — заключил Булавицкий.