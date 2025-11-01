Трамп заявил, что американцы останутся без талонов на еду из-за шатдауна

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американское правительство на фоне шатдауна не сможет в срок оплатить талоны питания гражданам США, сообщает RT .

Он отметил, что попросил суд разъяснить, как Белый дом может законно продлить финансирование талонов питания.

«Я не хочу, чтобы американцы голодали только потому, что радикальные демократы отказываются поступать правильно…», — подчеркнул американский президент.

Американскому лидеру Дональду Трампу не впервой сталкиваться с шатдауном. В ходе его первой каденции они случились трижды, в том числе самый длинный шатдаун за всю историю Соединенных Штатов. Однако в этот раз Трамп идет на рекорд: прошел ровно месяц как федеральное правительство США не может нормально функционировать ввиду отсутствия полноценного финансирования. Если в 2019 году данные эксцессы возникали стихийно, то в нынешних условиях уместно говорить о том, что шатдаун — это заранее продуманная мера, хоть и крайняя. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», автор Валдайского клуба Матвей Киселев.