Трамп заявил, что американцы останутся без талонов на еду из-за шатдауна
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американское правительство на фоне шатдауна не сможет в срок оплатить талоны питания гражданам США, сообщает RT.
Он отметил, что попросил суд разъяснить, как Белый дом может законно продлить финансирование талонов питания.
«Я не хочу, чтобы американцы голодали только потому, что радикальные демократы отказываются поступать правильно…», — подчеркнул американский президент.
Американскому лидеру Дональду Трампу не впервой сталкиваться с шатдауном. В ходе его первой каденции они случились трижды, в том числе самый длинный шатдаун за всю историю Соединенных Штатов. Однако в этот раз Трамп идет на рекорд: прошел ровно месяц как федеральное правительство США не может нормально функционировать ввиду отсутствия полноценного финансирования. Если в 2019 году данные эксцессы возникали стихийно, то в нынешних условиях уместно говорить о том, что шатдаун — это заранее продуманная мера, хоть и крайняя. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», автор Валдайского клуба Матвей Киселев.