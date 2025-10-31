Политолог Киселев: складывается мнение, что шатдаун в США организован намеренно

Американскому лидеру Дональду Трампу не впервой сталкиваться с шатдауном. В ходе его первой каденции они случились трижды, в том числе самый длинный шатдаун за всю историю Соединенных Штатов. Однако в этот раз Трамп идет на рекорд: прошел ровно месяц как федеральное правительство США не может нормально функционировать ввиду отсутствия полноценного финансирования. Если в 2019 году данные эксцессы возникали стихийно, то в нынешних условиях уместно говорить о том, что шатдаун – это заранее продуманная мера, хоть и крайняя. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», автор Валдайского клуба Матвей Киселев.

«Пресловутый план Project-2025, де-факто предвыборная программа Трампа в прошлом году, подразумевает коренной слом устоявшейся со времен Клинтона-Обамы системы государственного управления. Демократическое меньшинство продолжает оказывать отчаянное сопротивление, которое не ограничивается протестами на улице и демаршами в конгрессе. Правовая система США отводит первостепенное место судебной системе, которая де-юре может проверять любые решения исполнительной власти на законность», - сказал политолог.

По словам Киселева, учитывая весьма общие формулировки многих актов, толкование тех или иных норм часто зависит от политических предпочтений судейского корпуса. Противники Трампа, взяв данную тактику на вооружение и заручившись поддержкой судей, назначенных президентами демократами и сомневающимися, во многом сумели парализовать реформы Белого дома, например, выиграв большинство дел по увольнению госслужащих и вводу войск национальной гвардии в города.

«Шатдаун же, как повод отправить большинство федеральных госслужащих в неоплачиваемых отпуск и обвинить во всем демократов, — идеальный инструмент претворения республиканской политики в жизнь. Пока демократическое меньшинство отказывается от предложений Трампа, администрация Белого Дома продолжает методично вычищать с госслужбы неугодных ему сотрудников, порой упраздняя целые подразделения. Никаких видимых проблем для себя проблем команда Трампа не предвидит. Напротив, республиканцы ожидают скорой капитуляции демократов, будучи уверенными, что время на их стороне», - обозначил Киселев.