Трамп выразил надежду на освобождение 1,3 тыс белорусских заключенных

сегодня в 17:55

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии в скором времени освободят 1,3 тыс. человек, а еще он назвал главу страны Александра Лукашенко сильным президентом, сообщает РИА Новости .

«Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

15 августа президент США заявил, что обсудил с белорусским коллегой освобождение заключенных.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко. Это было перед российско-американским саммитом на Аляске. Он поблагодарил президента Белоруссии за освобождение 16 заключенных.