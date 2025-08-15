Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко. О чем конкретно говорили лидеры стран, неизвестно, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что целью общения с Лукашенко было вынесение ему благодарности за освобождение 16 заключенных. Теперь они обсуждают свободу еще для 1300 человек.

«Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — написал Трамп.

Разговор состоялся в преддверие исторической встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Главной темой обсуждения станет украинский конфликт. Также стороны коснутся вопроса сотрудничества Москвы и Вашингтона.